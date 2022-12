The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Update führt geheimnisvolles Cyberpunk-Mysterium fort

The Witcher 3: Ungelöstes Rätsel aus Cyberpunk 2077 auch im Next-Gen-Update

Was haben die Schriftzeichen zu bedeuten?

Mit dem Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt hat CD Projekt RED dem Rollenspiel nicht nur einige grafische Verbesserungen, sondern auch einige frische Inhalte spendiert.Neben offensichtlichen Ergänzungen, wie beispielsweise den kosmetischen Gegenständen, die an die Serien-Adaption von Netflix angelehnt sind, fand mit der Next-Gen-Version auch ein Mysterium aus Cyberpunk 2077, getarnt als einfaches Easter Egg, seinen Weg in The Witcher 3.Das Next-Gen-Update von The Witcher 3 wartet mit einer Vielzahl stimmiger Details und Anspielungen, die es zu entdecken gilt. So können wir unserem treuen Pferd Plötze beispielsweise jetzt in Form von Streicheleinheiten unsere Liebe zeigen und sogar den Hund von Henry Cavill, dem (ehemaligen) Darsteller des Netflix-Hexers, finden wir im Spiel. Aber auch in Cyberpunk 2077 hat das Entwicklerstudio mit kleineren Kuriositäten keineswegs gegeizt, die aufmerksamen Spielern nicht entgangen sein dürften.Ein bislang ungelöstes Geheimnis des Action-Adventures stellt die Community allerdings schon seit Monaten auf den Kopf und sorgt für wilde Theorien rund um die Welten der Spieleentwickler. So kommt es, dass ein mysteriöser Code, dessen Bedeutung bis heute nicht gelüftet werden konnte, neben Cyberpunk 2077 nun auch im Next-Gen-Update von The Witcher 3 auftaucht, wie YouTuber xLetalis im Video zeigt Diesen findet man in der zerstörten Bastion von Velen. Hier betätigt ihr ganz einfach drei Schalter, die ihr in den nahegelegenen Ruinen finden könnt. Habt ihr dies erst einmal bewerkstelligt, so entgegnet euch ein Erdelementar, welches nach seiner Niederlage wiederum ein Portal öffnet. Schreitet ihr durch dieses hindurch, findet ihr euch an der Spitze der Bastion wieder. Erst einmal heruntergeklettert, erwartet euch ein Raum, an dessen Wänden sich ein mysteriöses Symbol wiederfindet. Schaut ihr hier genauer hin, erkennt ihr runenförmige Linien, die sich ebenso in Cyberpunk 2077 versteckt haben, umgeben von einer Vielzahl an Schriftzeichen.Eines der Schriftzeichen aus der Bastion von Velen bedeutet übersetzt FF. Genau genommen findet man den Code FF:06:B5 unter einer Statue in Night City. Dort ist er auch schon seit langer Zeit eingraviert, doch bis heute vermochte es niemand, hinter die eindeutige Erklärung seines Rätsels zu gelangen. Noch zwei weitere Statuen gibt es in Night City zu entdecken, die mit einer ähnlichen Codierung versehen wurden.Um die Lösung des Mysteriums ranken sich seitdem auch zahlreiche Gerüchte, die nun wieder befeuert wurden. Einige Spieler gehen von einem bestimmten Hexadezimalcode aus, während wieder andere von Noten oder Frequenzwerten sprechen. Mittlerweile geht es sogar so weit, dass manche Fans eine Verbindung der beiden Spielwelten von Cyberpunk 2077 und der des Hexers vermuten. Das Next-Gen-Update von The Witcher 3 haben wir natürlich angespielt und schildern an anderer Stelle unseren ausführlichen Ersteindruck. Währenddessen sorgt es aber bei einigen Spielern für Performance-Probleme und sogar Abstürze , die CD Projekt RED allerdings auf dem Schirm hat.Letztes aktuelles Video: VideoTest