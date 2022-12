The Witcher 3: Wild Hunt: Neuer Hotfix des Next-Gen-Updates soll für Stabilität & bessere Performance sorgen

The Witcher 3: Dem Next-Gen-Update wird nun geholfen





A hotfix that should improve overall stability and performance of the game has just gone live on PC. Please make sure to update your version of The Witcher 3: Wild Hunt and let us know how you're finding it.



Update size:

STEAM - 3GB update

GOG - 1.9GB update pic.twitter.com/nOEf06ji3H



— Marcin Momot (@Marcin360) December 19, 2022

Mit einem brandneuen Hotfix für das Next-Gen-Update von The Witcher 3 wollen die Entwickler für mehr Stabilität und eine bessere Performance sorgen.Über letztere klagten PC-Spieler bereits seit Tagen. Selbst mit leistungsstarker Hardware seien einige Spieler des Next-Gen-Updates von The Witcher 3 mit lästigen Rucklern oder gar unausweichlichen Abstürzen konfrontiert gewesen.Wie der Global Community Director von CD Projekt RED, Marcin Momot, über Twitter bekannt gibt, geht es den Startschwierigkeiten, die The Witcher 3s Next-Gen-Update mit sich brachte, nun an den Kragen. Das zwischen zwei und drei Gigabyte-große Update soll ganz allgemein für mehr Stabilität und eine gesteigerte Performance auf dem Computer sorgen.Wie verschiedene Spieler über Reddit und auch unter dem Twitter-Post zum Hotfix berichten, habe der Patch für das Next-Gen-Update von The Witcher 3 bei ihnen die Probleme zumindest teilweise gelöst. Andere wiederum erklären, sie würden wenn überhaupt geringe Unterschiede feststellen können. Manche von ihnen hätten sogar gar kein Glück gehabt. Die wohl größte Neuerung dürfte sich ohnehin in der Origin-Version des dritten Hexer-Teils finden. Diese wurde nun ebenfalls auf die Next-Gen-Ausgabe aktualisiert Interessiert auch ihr euch dafür, welche Probleme CD Projekt RED bereits auf dem Schirm hat und was euch man euch als potenzielle Übergangslösungen empfiehlt, könnt ihr ganz einfach einen Blick in den offiziellen Foren-Post werfen. Wir haben das Next-Gen-Update von The Witcher 3 selbstverständlich angespielt und schildern euch unseren ausführlichen Ersteindruck.Letztes aktuelles Video: VideoTest