The Witcher 3: Wild Hunt: Wegen eines Fehlers hofften Fans auf die Rückkehr Geralts in The Witcher 4

The Witcher 4: Kommt Geralt zurück?

Bei Fans vonflammten kürzlich starke Hoffnungen auf, dass der Protagonist Geralt auch im nächsten Teil der populären RPG-Reihe eine Rolle spielen wird. Doch sie müssen nun stark sein, da es sich um einen Übersetzungsfehler handelte, wierichtigstellte.Ein italienisches Gaming-Magazin sprach auf Englisch mit demund übersetzte das Interview anschließend in die eigene Sprache. Dann wiederum ließ auch die deutsche Übersetzung der Worte vermuten, dass wir Geralt bald wiedersehen.Über die Fortsetzung von The Witcher 3 ist bisherund bei den meisten Infos handelt es sich um Spekulationen, die Newslage ist rar. Manchmal wird das Spiel als The Witcher 4, mal als Polaris und oftmals auch als The Witcher: A New Saga Begins bezeichnet.Im Interview mit Nerd Legal sagte Kalemb, The Witcher 4 sei ein „guter Einstiegspunkt für Neulinge“ doch man wolle auch Langjährige Fans nicht vergessen, die weiterhin „wollen“ – so lautete zumindest die Übersetzung vieler Magazine.Daraufhin erhielt das polnische Magazin Gry Online einevon CDPR. Wegen der Übersetzung sei es zu „Ungenauigkeiten“ gekommen, die schließlich zu fehlerhaften Interpretationen führten. Kalembs Aussage habe sich auf die Geschichten in den bisherigen Witcher-Spielen bezogen und sollte nicht suggerieren, dass die beliebte Figur auch in The Witcher 4 vorkommt.Für The Witcher 4 gibt es also keinen Hinweis auf die Rückkehr Geralts, weshalb sich Liebhaber mit den bereits veröffentlichten Witcher-Titeln zufriedengeben müssen, während sie weiterhin gebannt auf neue Infos warten. Auch einen Release-Termin für Polaris gibt es nicht. Eine Übersicht von, findet ihr hier.