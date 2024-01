The Witcher 3: Wild Hunt: Neuer Comic setzt die Geschichte von Geralt und Yennefer fort

The Witcher 3: Die neue Comic-Reihe Corvo Bianco

Noch kein Termin für Deutschland

Mitund vor allem dem DLChat CD Projekt die Geschichte voneigentlich zu Ende erzählt. Jetzt wird es aber doch einegeben, die ihr allerdings nur über ein anderes Medium wahr nehmen könnt.Genauer gesagt wird Geralts Zukunft in Form einerweitererzählt, wie CD Projekt und der Verlag Dark Horse bekanntgegeben haben. Die zweite Besonderheit: Die neue Geschichte wird einin der Witcher-Welt, der sich als Hommage an Clint Eastwood und Sergio Leone versteht.Unter dem passenden Titel Thesetzt Autor Bartosz Sztybor, der in der Vergangenheit schon Geschichten im Witcher-Universum veröffentlicht hat, in Zusammenarbeit mit dem italienischen Zeichner Corrado Mastantuono Geralts Abenteuer nach dem Ende von The Witcher 3: Wild Hunt fort. Obwohl sich der Hexer zum Abschluss von Blood and Wine zusammen mit seinerzur Ruhe gesetzt hat, muss er trotzdem noch ein weiteres Mal zu seinen Schwestern greifen.Was ihn und Yennefer genau erwartet, wird noch nicht verraten. Die Richtung, die Sztybor auf der Webseite von Dark Horse erläutert, ist allerdings ungewöhnlich: "Für alle, die Geralt kennen, ist Corvo Bianco sein Endpunkt. Das Ende seiner Reise, der einzige Ort, an dem er sich zurückziehen kann - um eine Pause vom Töten von Monstern zu machen und herauszufinden, wie man seinen eigenen Wein herstellt. Für mich als Fan von Popkultur undklang das wie die perfekte Prämisse für einen Western"."Stell dir vor, Yennefer duelliert sich mit einem anderen Magier und Geralt überfällt eine Postkutsche", heißt es weiter. Was jedoch genau die beiden dazu antreibt, ihre neugewonnene Heimat zu verlassen, bleibt ungewiss. The Witcher: Corvo Bianco soll aber voninspiriert sein: Die beiden Filmregisseure Clint Eastwood (Erbarmungslos, Gran Torino) und Sergio Leone (Spiel mir das Lied vom Tod).In den USA soll die erste von insgesamt fünf geplanten Ausgaben der Comic-Reihe amerscheinen. Wann mit den weiteren Episoden zu rechnen ist, steht derzeit noch nicht fest. Das gilt übrigens ebenso für eine Veröffentlichung in Deutschland: Bislang gibt es diesbezüglich leider keine Ankündigung.Fans, die unbedingt wissen wollen, wie es mitweitergeht, müssen sich demnach in Geduld üben. Auf der Videospielseite zeigt sich ein ähnliches Bild:, diese wird aber nicht in allzu naher Zukunft erscheinen.