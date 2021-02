Gearbox Software: Vertriebsabkommen mit 2K bleibt trotz Embracer-Übernahme

Obwohl die Embracer Group angekündigt hatte, Gearbox Entertainment übernehmen zu wollen ( siehe News ), wird sich die geplante Fusion offenbar nicht auf bestehende Vertriebsabkommen auswirken. Das hat 2K als langjähriger Partner und Publisher von Gearbox in einem Statement gegenüber IGN klargestellt. Dort heißt es:"Als stolzer Verleger der Borderlands-Marke freuen wir uns für unsere Partner bei Gearbox und das aufregende neue Kapitel für deren Organisation. Die Fusion wird weder 2Ks Beziehung zu Gearbox noch unsere Rolle als Publisher für die Borderlands-IP oder andere Projekte verändern, die sich derzeit in dem Studio in Entwicklung befinden. Wir freuen uns darauf, unsere Langzeit-Partnerschaft mit diesem unglaublich talentierten Team fortzusetzen und noch sehr viel mehr aufregenden Entertainment-Erfahrungen für Spiele-Fans auf der ganzen Welt zu liefern."