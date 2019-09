Tokyo Mirage Sessions #FE: Encore: Switch-Version angekündigt - 4Players.de

Das Wii-U-Spiel Tokyo Mirage Sessions #FE wird am 17. Januar 2020 für Switch erscheinen. Die Edition wird Tokyo Mirage Sessions #FE Encore heißen.Unseren Test der Wii-U-Fassung findet ihr hier . Als Nintendo 2013 per Video den Crossover-Titel Shin Megami Tensei X Fire Emblem ankündigte, war die Freude unter den Rollenspielern groß. Zwei starke Serien vereint unter einem Banner, entwickelt bei den Persona-Spezialisten von Atlus, bergen enormes Potenzial. Mittlerweile ist das Spiel veröffentlicht, wobei in Tokyo Mirage Sessions #FE nur noch das Kürzel hinter dem Kreuz aus der Notenschrift an Fire Emblem erinnert. Wie viel jeder Serie in dem musikalischen Abenteuer steckt und ob die ungewöhnlich wirkende Mischung überzeugen kann, klären wir im Test