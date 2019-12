Tokyo Mirage Sessions #FE: Encore: Video-Überblick über die Switch-Version - 4Players.de

"Neue Dimensionen: Erkunde den 'Area of Aspiration'-Dungeon in der brandneuen EX Story von Tokyo Mirage Sessions #FE Encore! Schließe die neuen Story-Episoden ab und schalte neue Outfits, Items und Songs frei, die du dir bei Fortuna Entertainment anhören kannst.

Der schnelle Weg zum Erfolg: Wer schnell aufleveln will, kann sich an den drei Support-Dungeons versuchen, die zuvor nur als DLC zugänglich waren! Nirgendswo lassen sich Kampfkünste besser und schneller trainieren als hier.

Kleider machen Leute: Wirf dich in Schale mit den brandneuen Looks, die dir exklusiv in dieser Version des Spiels zur Verfügung stehen!

Tatkräftige Unterstützung: Im Kampf gegen die tückischen Mirages erhältst du nun auch Verstärkung von deinen Freunden Maiko, Tiki und Barry, die sich deinen Sessions-Angriffen anschließen. Außerdem kannst du die Session-Animationen jetzt auch überspringen, wenn du es eilig hast!

Weiter im Takt: Hör dir den brandneuen Song von Tsubasa und Kiria an mit dem Titel 'She is...'. Er wird freigeschaltet, sobald du die EX Story abgeschlossen hast. Außerdem gibt es in dieser Version von Tokyo Mirage Sessions #FE zwei neue Coverlieder: Tsubasa hat 'Reincarnation' gecovert, das Titellied des Spiels, und Kiria singt den Titel 'Maybe Friends, Maybe Lovers'."

Das Wii-U-Spiel Tokyo Mirage Sessions #FE wird bekanntlich am 17. Januar 2020 als erweiterte Encore-Fassung für Switch erscheinen (Preis: 59,99 Euro). Tokyo Mirage Sessions #FE Encore umfasst eine neue EX-Story, einen weiteren Dungeon sowie neue Songs, Verbündete im Kampf und Outfits. Das Rollenspiel ist ausschließlich mit japanischer Sprachausgabe und englischen oder französischen Untertiteln verfügbar. Einen Überblick über die erweiterte Neuveröffentlichung gibt Nintendo im folgenden Video.Letztes aktuelles Video: Encore ÜbersichtstrailerDie Neuerungen laut Nintendo Unseren Test der Wii-U-Fassung findet ihr hier . Als Nintendo 2013 per Video den Crossover-Titel Shin Megami Tensei X Fire Emblem ankündigte, war die Freude unter den Rollenspielern groß. Zwei starke Serien vereint unter einem Banner, entwickelt bei den Persona-Spezialisten von Atlus, bergen enormes Potenzial. Mittlerweile ist das Spiel veröffentlicht, wobei in Tokyo Mirage Sessions #FE nur noch das Kürzel hinter dem Kreuz aus der Notenschrift an Fire Emblem erinnert. Wie viel jeder Serie in dem musikalischen Abenteuer steckt und ob die ungewöhnlich wirkende Mischung überzeugen kann, klären wir im Test