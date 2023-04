Call of Duty: Offizielle Brettspielumsetzung angekündigt - Kickstarter-Kampagne geplant

Call of Duty: The Board Game – Erst Kickstarter, dann Release

Für kooperative und kompetitive Abende

als? Was bislang maximal eine sehr merkwürdige Vorstellung war, wird bald zur Realität: Activision und Arcane Wonders haben offiziellangekündigt.Das wird natürlich weder auf dem PC, noch auf den Konsolen spielbar sein, sondern ein richtiges Brettspiel werden. Viele Details haben die Macher zwar noch nicht enthüllt, aber bereits einen Plan in der Tasche:soll Call of Duty auch endlich die Tische dieser Welt beehren.Wie viele Brettspiele zu bekannten Marken in der Vergangenheit ist auch Call of Duty: The Board Game noch nicht fertig. Stattdessen will das verantwortliche Team von Arcane Wonders voraussichtlich im Spätsommer 2023 eine Kickstarter-Kampagne starten, um dann im Laufe des nächsten Jahres das fertige Brettspiel zu veröffentlichen. Details zum Ablauf der Kampagne gibt es derzeit aber noch nicht.Das gilt ebenso für den spielerischen Charakter, denn dazu hält sich das Team ebenfalls noch sehr bedeckt. In der Pressemitteilung heißt es aber, dass das Brettspiel "intensive Kämpfe, taktische Planungen" und "Miniaturfiguren ikonischer Soldaten und Waffen" umfassen wird. Das Szenario basiert dabei auf dem 2019-er Ableger, wobei Arcane Wonders trotzdem ein eigenständiges Werk abliefern möchte.Gegenüber den Kollegen von Polygon verriet Bryan Pope, der Game Designer für das Brettspiel, dass man "die Immersion eines Ego-Shooters einfängt." "[Die Spieler planen ihre Züge simultan und im Geheimen und führen sie dann gleichzeitig auf der Karte aus. Die Sichtlinie ist durch farbige Linien auf der Karte leicht zu bestimmen, und wenn man seinen Gegner im Blick hat, kommt es zum Kampf", so Pope zum groben Spielablauf.Das Call of Duty-Brettspiel soll aber nicht nur die Multiplayer-Schlachten der Vorlage umsetzen, sondern es wird auch kooperative Kampagnen geben. In diesen sollen dann bis zu vier Spieler an einer Call of Duty-Story teilnehmen können und gemeinsam sich zum Sieg vorarbeiten.Arcane Wonders hat auch bereits jetzt schon Pläne für zukünftige Erweiterungen, unter anderem ist die Rede von Zombies. Vorerst liegt der Fokus aber auf den Basisprodukt und der kommenden Kickstarter-Kampagne.In Sachen Videospiele gibt es derzeit noch keine Neuankündigung zum Thema Call of Duty zu vermelden. Vor kurzem ist jedoch die, die ein paar neue Inhalte dem Shooter hinzufügte.