Call of Duty: Studio Design Director tritt ab

Call of Duty: Vonderhaar war seit Black Ops Cold War dabei

Der langjährige, David Vonderhaar, nimmt seinen Hut. Nach 18 Jahren im Unternemen, während denen er bei der Entwicklung von acht Call of Duty-Spielen beteiligt war, sucht ein neues Abenteuer.Dies verkündete Vonderhaar kürzlich auf LinkedIn. „Meinen Mitarbeitern bei Treyarch bin ich unendlich dankbar für die Zeit, die wir investiert haben, um unser Handwerk zu verbessern, uns nie auf Erfolgen auszuruhen und uns stetig bei Entwürfen und finalen Ergebnissen zu verbessern.“Ferner„für ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus. Diese Energie hat unsere Entschlossenheit als Studio und als Einzelpersonen oft beflügelt. Ich werde immer dankbar sein für die Möglichkeit, mit so vielen von euch direkt online und persönlich zu interagieren.“Vonderhaar war seit 2004 bei Treyarch tätig; das erste Spiel unter seiner Mitwirkung war, das letzte war. Wohin sein Weg ihn konkret führt, wollte er nicht sagen, jedoch bleibt er der Gaming-Branche erhalten und freut sich auf „eine“.Sein ehemaliger Arbeitgeber Treyarch würdigte und dankte Vonderhaar mit den Worten: "Wir verabschieden uns von dem legendären David Vonderhaar, dessenundunsere Spiele geprägt haben. Wir sind gespannt auf dein nächstes Abenteuer.“Der nächste Teil der Reihe, Call of Duty: Modern Warfare 3 , erscheint. Den, an dem Vonderhaar mitgewirkt hat, könnt ihr hier nachlesen.