Call of Duty: Spieler aller Systeme künftig gleichberechtigt

Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, hat nun zumindest für die Shooter-Reihe Call of Duty versichert, dass Xbox-Nutzer keine Vorteile wie exklusive Spielinhalte oder Ähnliches erhalten. Das gelte auch für zukünftige Spiele der Reihe.

Call of Duty: Keine Sorgen wegen Xbox-Exklusivität





Phil Spencer on Call of Duty: He confirms that there will be 100% parity on content for Call of Duty on all platforms



“We have no goal of somehow using Call of Duty to get you to buy an Xbox console.”



Confirms there won’t be a platform exclusive beta anymore for Call of Duty. pic.twitter.com/xxEJQj5edn



— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 17, 2023

So sollen Spieler nicht über Call of Duty zum Kauf von Xbox-Konsolen verleitet werden; das Spiel wird für bieten , versicherte Spencer.Spieler beliebter Activision- und Blizzard-Franchises wieoder eben Call of Duty müssen nicht fürchten, dass diese Spiele exklusive für Xbox-Konsolen und PC rauskommen, so wie es kürzlich mit dem Bethesda-Spielgeschehen ist und auch fürder Fall sein wird. Microsoft sicherte zu, dass auch noch in naher Zukunfterscheinen.Was den Xbox Game Pass angeht, so hat Phil Spencer ebenfalls Pläne. In diesem Jahr sollen zwar keine Activision-Blizzard-Games in diesem Abodienst veröffentlicht werden,Dann könnten auch fast vergessene Franchises zurückkehren „Wir haben eine große Verantwortung für die Inhalte, die wir jetzt anfassen“, sagte Spencer. „Das sind Erinnerungen von Spielern verschiedener Plattformen, aus verschiedenen Jahrzehnten. Wenn wir das zurückbringen, wollen wir es nach unseren besten Möglichkeiten tun.“Miterscheintfür PlayStaiton 4 und 5, Xbox One und Series X | S sowie PC. Vor einigen Wochen nahm übrigens David Vonderhaar, derhatte, seinen Hut.