PlayStation 4: Hat sich 7,2 Millionen Mal in Deutschland verkauft - 4Players.de

PlayStation 4 sell through in the US has now surpassed 30 million, with the market accounting for approximately 30% of total PS4 sales.



Other top markets include:



Japan: 8.3m

Germany: 7.2m

UK: 6.8m pic.twitter.com/FfqxW9W96k



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 15, 2019

Genauere, regionale Daten zu den Verkäufen der PlayStation 4 sind von Daniel Ahmad (ZhugeEX), Senior Analyst bei Niko Partners, via Twitter veröffentlicht worden. Seinen Angaben zufolge hat die Sony-Konsole in den USA die Marke von 30 Millionen verkauften Exemplaren überschritten - ungefähr 30 Prozent aller PS4-Verkäufe entfallen somit auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Zu den weiteren Top-Märkten für die PlayStation 4 gehören Japan (8,3 Millionen), Deutschland (7,2 Millionen) und Großbritannien (6,8 Millionen). In Frankreich liegt die Konsole knapp unter der 6 Millionen-Marke. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verkäufe der PS4 Pro bei den Verkaufszahlen inbegriffen sind.Zum Vergleich die Verkäufe der PS3: 5,92 Mio. in Großbritannien, 5,18 Mio. in Frankreich und 4,54 Mio. in Deutschland.Im letzten Geschäftsbericht wurde erwähnt , dass die PlayStation 4 weltweit über 100 Millionen Mal verkauft wurde (Stand: 30. Juni 2019).Letztes aktuelles Video: Neu bei PlayStation - 27 Mai 2019