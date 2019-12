PlayStation 4: Trailer: Sony blickt auf das Spiele-Jahr 2019 zurück - 4Players.de

Das Jahr 2019 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und deswegen blickt auch Sony Interactive Entertainment im folgenden Trailer auf "ausgewählte" Spiele zurück, die in diesem Jahr auf der PlayStation 4 veröffentlicht wurden. Aufgeführt werden sowohl exklusive bzw. zeitexklusive Spiele als auch Multi-Plattform-Titel.Mit dabei sind Death Stranding, Devil May Cry 5, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Kingdom Hearts 3, Sekiro: Shadows Die Twice, The Outer Worlds, Blood & Truth (PSVR), A Plague Tale: Innocence, Mortal Kombat 11, Control, Erica, Dreams, Concrete Genie, MediEvil und Days Gone.Letztes aktuelles Video: PlayStation Highlights 2019