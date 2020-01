PlayStation 4: Soll in den USA die bestverkaufte Hardware des Jahrzehnts gewesen sein

Weltweit sind laut Sony bis Ende letzten Jahres 106 Millionen Konsolen aus der PlayStation-4-Familie verkauft worden, was die PS4 nach der PS2 (155 Millionen) zur zweiterfolgreichsten Konsole der Firmengeschichte gemacht habe (wir berichteten ).In den USA soll die PlayStation 4 sogar die bestverkaufte Hardware der letzten Dekade gewesen sein, wie VentureBeat anlässlich des Jahresberichts der auf die Verkaufszahlen in den USA spezialisierten NPD Group meldet.Nintendos Switch sei hingegen im Dezember 2019 als auch im gesamten vergangenen Jahr die bestverkaufte Hardware in den USA gewesen. Die Hardware-Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr jedoch zurückgegangen - im Dezember um 17 Prozent auf 973 Millionen Dollar und im gesamten Jahr 2019 um 22 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.Letztes aktuelles Video: PlayStation Highlights 2019