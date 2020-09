PlayStation 4: Zwei PS4-Bundles mit FIFA 21 angekündigt

Die PlayStation 5 steht zwar vor der Tür, aber trotzdem wurden zwei neue PlayStation-4-Konsolen-Bundles mit FIFA 21 und ein Controller-Paket mit dem Fußballspiel von EA Sports angekündigt . Die Pakete sollen ab dem 9. Oktober 2020 erhältlich sein. Die Verfügbarkeit kann bei einzelnen Handelspartnern variieren.PlayStation 4 Pro 1 TB inkl. einem DualShock 4 Wireless-Controller"Enthält eine 1TB PlayStation 4 Pro Konsole, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, eine physische Kopie von FIFA 21, ein FUT 21 Gutschein und ein Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen."PlayStation 4 500 GB inkl. inkl. einem DualShock 4 Wireless-Controller"Enthält eine 500 GB PlayStation 4 Pro Konsole, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, eine physische Kopie von FIFA 21, ein FUT 21 Gutschein und ein Gutschein, um PS Plus 14 Tage kostenlos zu testen."DualShock 4 Wireless-Controller inkl. einem Code für FIFA 21Die Konsolen-Bundles enthalten FIFA 21 in der Originalverpackung, während das Spiel dem Controller-Paket als Gutschein für den digitalen Download beiliegt. Alle Bundles umfassen zudem je einen FIFA 21 Ultimate Team-Gutschein, der ein seltenes FIFA Ultimate Team Goldspieler Pack und drei ICON Leihitems für fünf Spiele gewährt.Sony: "FIFA 21 ist der neueste Ableger der bekannten Reihe von EA SPORTS. Neue Features bereichern nicht nur den VOLTA-Modus, FIFA Ultimate Team und den umfangreichen Karriere-Modus. Auch das Gameplay fühlt sich noch realistischer und belohnender an, denn der eigenen Kreativität und Ballkontrolle sind mit einem neuen dynamischen Angriffssystem keine Grenzen mehr gesetzt. Mit über 17.000 Spielern, 700 Mannschaften, 90 Stadien und 30 Ligen bietet FIFA 21 unglaubliche Fußball-Authentizität."Letztes aktuelles Video: PlayStation Highlights 2019