PlayStation 4: Sony stellt in Japan und den USA offenbar Produktion und Verkauf der meisten Modelle ein

Das ging schnell: Sony stellt laut verschiedener Berichte in Japan und den USA die Produktion sowie den Verkauf einiger PS4-Modelle ein. Sony Interactive Entertainment Japan Asia habe gegenüber Game Watch via Gematsu.com ) bestätigt, dass in Japan die Produktion sämtlicher PlayStation-4-Pro-Konsolen (CUH-7000-Series) gestoppt worden sei.Das technisch schwächere Einstiegsmodell PlayStation 4 ( ab 8,60€ bei kaufen ) Slim (CUH-2000-Series) werde dort nur noch in der Variante "Jet Black" gefertigt und verkauft. Sony wolle die frei gewordenen Produktionslinien für die PlayStation 5 nutzen (deren Bestände in Japan extrem knapp seien) sowie den Übergang zu neuerer Hardware schneller vollziehen. Gamefront.de ist zudem aufgefallen, dass der Elektronikkonzern die PS4 Pro auch aus seinen eigenen Online-Shops entfernt hat. In den USA erscheint dort keine "Buy Now"-Schaltfläche mehr und in Japan ist die Pro offenbar komplett von der entsprechenden Produktseite verschwunden. Hierzulande werden offiziell nach wie vor beide Modelle vorgestellt; zum Kauf werden Kunden allerdings an diverse Händler weitergeleitet. Gamefront deutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit als eine Bestätigung seiner Meldung vom Sonntag "Händler in Japan informierten Kunden in ihren Geschäften darüber, dass Sony ein Produktionsstopp von einigen PS4-Modellen eingeleitet hat und die Konsole deshalb nicht mehr im Handel zu finden sein wird. Bereits im September 2020 meldete Yahoo Japan , dass Sony die Auslieferung der PS4 Pro in Japan beendet hat."Letztes aktuelles Video: PlayStation Highlights 2019