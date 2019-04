DriveClub: Wird im Sommer aus dem Store entfernt; Server-Abschaltung folgt 2020 - 4Players.de

Sony läutet langsam das Ende des Arcade-Rennspiels DriveClub ein, das 2013 ursprünglich als einer der Starttitel der PS4 erscheinen sollte, dann aber verschoben wurde und zum Start dennoch mit massiven Server-Problemen zu kämpfen hatte.Auf der offiziellen PlayStation-Webseite gibt man bekannt, dass DriveClub, DriveClub Bikes und DriveClub VR inklusive sämtlicher Erweiterungsinhalte ab dem 1. September nicht mehr im PSN zum Kauf angeboten werden. Die Server-Abschaltung soll dann am 1. April 2020 erfolgen. Was dann noch möglich und was nicht mehr möglich sein wird, fasst man auf der Seite folgendermaßen zusammen:

Du kannst dann nicht mehr:

deinen Season Pass online verwenden

deinen Club online und bei Multiplayer-Events oder -Touren repräsentieren

im Online-Multiplayer-Modus spielen und an Challenges teilnehmen

deine eigenen Events erstellen

in Ranglisten spielen oder Statistiken und Fortschritte teilen



Du kannst weiterhin:

deinen Season Pass in allen Singleplayer-Offline-Modi verwenden

alle Spiele (DC, DC VR und DC Bikes) und DLC-Singleplayer-Funktionen im Offline-Modus spielen

Trophäen im Singleplayer/Offline-Modus sammeln

