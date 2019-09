Assassin's Creed 4: Black Flag: Gerücht: Erscheint zusammen mit Assassin's Creed Rogue für Switch - 4Players.de

Sowohl Assassin's Creed 4: Black Flag als auch Assassin's Creed Rogue (Remaster) werden für Nintendo Switch veröffentlicht, wenn man den Angaben des griechischen Online-Händlers "The Console Club" Glauben schenken darf. Es sieht so aus, als würden beide Spiele in einem Paket veröffentlicht. Als Releasetermin wurde der 6. Dezember 2019 genannt (Preis: 38,90 Euro). Das Produkt war kurzfristig in der Datenbank gelistet, wurde in der Zwischenzeit jedoch wieder entfernt. Auch Daniel Ahmad (Senior Analyst bei Niko Partners) kommentierte die vermeintlichen Angaben bei Resetera . Er meinte, dass die Meldung "korrekt" sei.Unter Umständen könnten die Switch-Umsetzungen von Assassin's Creed 4: Black Flag und Assassin's Creed Rogue (Remaster) bei der Nintendo-Direct-Ausgabe angekündigt werden, die am 5. September um 0.00 Uhr ausgestrahlt wird, schließlich soll sich die Präsentation auf Switch-Titel im Jahr 2019 fokussieren ( wir berichteten ).