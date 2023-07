Assassin's Creed 4: Black Flag: Umfangreiches Remake laut Gerüchten in Arbeit

Assassin's Creed 4: Black Flag – Ein Remake für die Zukunft

Ubisoft setzt für die Zukunft noch stärker denn je aufund dabei soll auch ein Teil helfen, den viele Fans noch gut im Gedächtnis haben:. Angeblich soll sich einin Entwicklung befinden.Auch wenn die Geschichte rund um Protagonist Edward Kenway nicht zwingend den Höhepunkt der Assassinen-Saga darstellte, so gehören vor allem die Schiffskämpfe und die generelle Atmosphäre mit zu den Highlights der größten Ubisoft-Franchise. Nun soll neuen Gerüchten zufolge an einer umfangreichen Neuauflage gearbeitet werden, wobei der Release noch sehr weit entfernt ist.Dass ein Remake zu Assassin's Creed 4: Black Flag erscheinen soll, berichten die englischsprachigen Kollegen von Kotaku , die die Informationen von zwei verschiedenen Quellen erfahren haben möchten. Demnach soll die Neuauflage vor nicht allzu langer Zeit grünes Licht für die Entwicklung bekommen haben und nun von Ubisoft Singapur getragen werden.Warum nicht bei Ubisoft Montreal oder Quebec? Vermutlich weil beide Studios bereits mit unzähligen Projekten ausgelastet sind und Singapur wiederum für die Ozean-Technologie der Assassin's Creed-Spiele verantwortlich war. Darüber hinaus ist das Team mit Piraten vertraut, denn vor Ort befindet sich seit Jahrenin Entwicklung.Das Multiplayer-Piraten-Spiel, welches keine Verbindung zur Assassin's Creed-Reihe hat, soll aberendlich das Licht der Welt erblicken. Danach wird man sich wohl dem angeblich geplanten Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag widmen, dessen Release noch längst nicht am Horizont zu sehen ist. Gemäß der Informationen von Kotaku dauert es bis zur Veröffentlichung noch viele Jahre.Sollte das Remake zu Assassin's Creed 4: Black Flag der Realität entsprechen, dann würde man bei Ubisoft mittlerweile an elf Assassin's Creed-Spielen arbeiten, wie Insider Gaming zusammenfasst. Die Liste ist dabei umfangreich und zumindest auf dem Blatt Papier auch durchaus vielseitig:Natürlich heißt das nicht, dass all diese Spiele schlussendlich auch veröffentlicht werden. Zwar befinden sich diese laut Tom Henderson von Insider Gaming derzeit in Produkt oder Planung, aber im Laufe der Zeit kann sich das auch ändern und Arbeiten eingestellt werden.Sicher ist jedoch, dass Assassin's Creed Mirage und Assassin's Creed Red die nächsten zwei großen Singleplayer-Spiele werden.und soll Fans der früheren Serienteile abholen, während