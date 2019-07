Wreckfest: Crash-Rennspiel erscheint Ende August auf PS4 und Xbox One; Update für die PC-Fassung - 4Players.de

drei neue Rennstrecken und eine neue Derby Arena

drei verrückte neue Challenge-Fahrzeuge

ein neues Fahrzeug als Belohnung für den Abschluss der Kampagne

neue und verbesserte Ereignisse in der Karriere

diverse neue Lackierungen für alle Fahrzeuge im Spiel

zusätzliche Tag/Nacht-Modi für die Rennstrecken

weitere Verbesserungen

Der Konsolen-Termin steht fest: Das "auf maximale Zerstörung ausgelegte Rennspiel" Wreckfest am 27. August 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Wreckfest wird in einer Standard Edition (39,99 Euro) und einer Deluxe Edition (59,99 Euro) erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition bietet einen 24-stündigen Vorabzugang ins Spiel am 26. August 2019. Beide Versionen beinhalten den exklusiven Bandit Ripper V8-Rennwagen für alle Vorbesteller der digitalen oder der Retail-Fassung (bei teilnehmenden Händlern).Die Deluxe Edition umfasst den Season Pass, der in den kommenden Monaten sukzessive Zugang zu 20 Fahrzeugen, 20 besonderen Dekorationen und zusätzlichen Anpassungen wie Panzerungen, Stoßstangen etc. gewähren wird. Die neuen Inhalte werden Schritt für Schritt nach Release veröffentlicht, parallel zu kostenlosen Download-Inhalten, die ebenfalls nach dem Verkaufsstart bereitgestellt werden.Am 27. August erhält Wreckfest auf PC ein kostenloses Update mit den folgenden Inhalten:"Heute ist ein großartiger Tag! Wir von Bugbear Entertainment haben lange an Wreckfest gearbeitet und sind froh, endlich die Konsolenspieler auf der Rennstrecke begrüßen zu dürfen. Wir haben die PC-Version seit 2018 kontinuierlich verbessert und erweitert, haben neue Strecken, Autos und Dekorationen hinzugefügt und haben jetzt das beste Banger-Racing Game aller Zeiten", sagt Janne Alanenpää, CEO und Creative Director von Bugbear Entertainment.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer