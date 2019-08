Wreckfest: Video stellt Zero Hero (the Bonebreaker) vor - 4Players.de

Bugbear Entertainment und THQ Nordic haben ein neues Video zu Wreckfest veröffentlicht, in dem sie Zero Hero (the Bonebreaker) vorstellen, der ab dem 27. August 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One auf Crashkurs gehen wird:Letztes aktuelles Video: Zero Hero the Bonebreaker TrailerDie Macher beschreiben den Fahrer wie folgt: "Der Traum jedes Mannes ist es, eines Tages ein Held zu sein, Ruhm zu erlangen und im Leben zu gewinnen. Jedes Mannes mit Ausnahme von Zero Hero, the Bonebreaker. Zero Hero hat nur ein Ziel und das ist... deine Knochen zu brechen. Er ist nicht hier, um irgendwas zu gewinnen, er möchte nur sicherstellen, dass du verlierst."Wreckfest wird in einer Standard Edition (39,99 Euro) und einer Deluxe Edition (59,99 Euro) erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition bietet einen 24-stündigen Vorabzugang ins Spiel. Beide Versionen beinhalten den exklusiven Bandit Ripper V8-Rennwagen für alle Vorbesteller der digitalen oder der Retail-Fassung (nur teilnehmende Händler). Die Deluxe Edition umfasst den Season Pass, der in den kommenden Monaten sukzessive Zugang zu 20 Fahrzeugen, 20 Dekorationen und zusätzlichen Anpassungen wie Panzerungen, Stoßstangen und mehr gewähren wird. Die neuen Inhalte werden Schritt für Schritt nach Release veröffentlicht, parallel zu kostenlosen Download-Inhalten.Zudem erhält die PC-Version von Wreckfest am 27. August ein kostenloses Update, das u. a. drei Rennstrecken, eine Derby-Arena, drei neue Challenge-Fahrzeuge, ein neues Fahrzeug als Belohnung für den Abschluss der Kampagne und verbesserte Ereignisse in der Karriere enthält. Zusätzliche Tag-/Nacht-Modi für die Rennstrecken und diverse neue Lackierungen für alle Fahrzeuge im Spiel sind ebenso geplant.