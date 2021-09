Wreckfest: Crash-Raserei wird für Switch umgesetzt

Auch die Crash-Raserei Wreckfest ab 12,95€ bei kaufen ) wird für Switch umgesetzt. Der Demolition-Racer von Bugbear Entertainment und THQ Nordic wird im Herbst 2021 für die Nintendo-Konsole erscheinen - in digitaler Form und als Box-Version für jeweils 39,99 Euro. Das Spiel soll einen Online-Multiplayer-Modus für bis zu 16 Spieler und "konstante" 30 Bilder pro Sekunde bieten."It's a me ... Wreckfest! (...) Wreckfest hat zwar weder Chris Pratt, noch Prinzessinnen oder Schildkröten am Start, dafür kann man aber mit Rasenmähern, Mähdreschern oder Schulbussen umherbrausen. Und auch wenn es in Wreckfest niemanden gibt, der eine Toilette reparieren kann, so darf man sehr wohl eine fahren! Und das sogar, während man auf einer realen sitzt ... ", schreibt der Publisher in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Switch Announcement Trailer