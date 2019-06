Xbox One: Microsoft schließt das Abwärtskompatibilitätsprogramm ab - 4Players.de

Armed and Dangerous - New Mission: Summer Home

Microsoft hat angekündigt , dass sie keine weiteren Spiele von der Xbox und von der Xbox 360 der Abwärtskompatibilitätsbibliothek auf der Xbox One hinzufügen werden. Mehr als 600 abwärtskompatible Titel seien verfügbar und nahezu die Hälfe aller Xbox-One-Nutzer hätten das Feature genutzt, heißt es. Zugleich stellten sie klar, dass alle bisher kompatiblen Spiele auch auf "Xbox Scarlett" funktionieren werden.Die letzten Xbox-Titel, die auf Xbox One gespielt werden können, sind Armed and Dangerous, Indiana Jones and the Emperor's Tomb, Sphinx and the Cursed Mummy, Splinter Cell, Spinter Cell: Pandora Tomorrow, Splinter Cell: Chaos Theory, Splinter Cell: Double Agent und Unreal Championship 2: The Liandri Conflict. Die Spiele sind mit der Xbox-Disc nutzbar oder können im Microsoft Store digital gekauft werden.Darüber hinaus sind kostenlose Zusatzinhalte für weitere Klassiker verfügbar:Die neu angekündigten Xbox-360-Titel mit Abwärtskompatibilität sind Asura's Wrath, Battlefield 2: Modern Combat, Enchanted Arms, Far Cry Classic, Far Cry Instinct Predator, Infinite Discovery, Peter Jackson's King Kong: The Official Movie of the Game, Prince of Persia: Forgotten Sands, Skate, Star Ocean, Super Puzzle Fighter Turbo, The Syndicate, Unreal Tournament 3 und Too Human.Außerdem haben acht Titel ein Enhanced-Upgrade für die Xbox One X spendiert bekommen: Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Kameo: Elements of Power, Perfect Dark, Perfect Dark Zero, Viva Pinata und Viva Piñata: Trouble in Paradise.Letztes aktuelles Video: The Evolution of Xbox Backward Compatibility