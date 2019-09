Xbox One: Microsoft startet Versuchsprogramm für 825.000 "Kohlendioxid-neutrale" Konsolen - 4Players.de

CO 2 -neutrale Xbox-Konsolen startet.



Insgesamt soll die Initiative 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahr 2030 einsparen. Weitere Vorhaben im Rahmen des Programms sind das Pflanzen von "Millionen" von Bäumen sowie Verbesserungen in den Bereichen Energie-Management, Verpackung sowie Recycling von Altgeräten. Eine Pressemitteilung der UN erwähnt außerdem, dass künftige Spiele darauf zugeschnitten werden sollen, den Nutzer "in die grüne Richtung anzuschubsen" ("green nudges") - wobei dieses Detail nicht weiter erläutert wird. Sony hatte bereits beim UN-Klimagipfel eine Partnerschaft mit den Vereinten Nationen und die Beteiligung an der Kampagne "Playing For The Planet" bekanntgegeben . Die Initiative soll die führenden Unternehmen der Branche zusammenbringen, um auf Nachhaltigkeitsziele hinzuarbeiten ( zur Website ). Laut Gamespot.com verkündete auch Microsoft die Teilnahme an der Kampagne, indem das Unternehmen ein Pilotprogramm für 825.000 CO 2 -neutrale Xbox-Konsolen startet.



Microsoft verriet nicht, welches Konsolenmodell man bei den erwähnten 825.000 Geräten auswählt, es handle sich aber um die "ersten CO 2 -neutralen Konsolen". Das Unternehmen wolle zusätzlich evaluieren, wie sich auch bei künftigen Geräten Kohlendioxid reduzieren lasse. In der Business-Sparte sei Microsoft bereits seit 2012 CO 2 -neutral, so Gamespot.

