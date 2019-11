Xbox One: Yakuza-, Final-Fantasy- und Kingdom-Hearts-Spiele bald auf der Microsoft-Konsole - 4Players.de

Bei der X019 ist angekündigt worden, dass mehrere Spiele aus den Reihen Yakuza, Final Fantasy und Kingdom Hearts für Xbox One erscheinen werden.Die Square-Enix-Entwickler Shinji Hashimoto und Ichiro Hazama bestätigten, dass Final Fantasy 7 (nicht das Remake), Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster, Final Fantasy 12 The Zodiac Age, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13-2, Lightning Returns: Final Fantasy 13 und Final Fantasy 15 im Xbox Game Pass für Konsole und PC. Final Fantasy 14 Online soll laut Phil Spencer später folgen. Auch Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue erscheinen 2020 für Xbox One. Last but not least ist seit dem 14. November eine neue Kingdom-Hearts-3-Demo auf Xbox One erhältlich.Während des gesamten Jahres 2020 werden Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 auf Xbox One mit Xbox Game Pass für Konsole und PC (Windows) veröffentlicht. Es ist die Xbox-Premiere der Yakuza-Spiele.Letztes aktuelles Video: Xbox Weekly Neue Spiele der Woche 11 - 17 November 2019