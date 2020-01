Xbox One: Konsolen-Streaming für Teilnehmer des Insider-Programms als Preview verfügbar

Microsoft startet ab heute auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz seine Preview-Testphase für Project xCloud in Deutschland. In der Ankündigung heißt es, dass Teilnehmer am Xbox-Insider-Programm ab sofort die Möglichkeit haben, Inhalte ihrer heimischen Konsole auf mobile Android-Geräte zu streamen. Dies ist aber nur ein erster Schritt, den Microsoft mit xCloud gehen möchte.In der Pressemitteilung heißt es:"Mit Xbox Konsolen-Streaming spielst Du Deine installierten Xbox One-Spiele (inklusive der Game-Pass-Titel) direkt von der Konsole zu Hause per Stream über Dein Android-Smartphone oder -Tablet. Die ausgeweitete Preview für alle Xbox Insider hilft dabei, die neue Technologie zu testen und Erfahrungswerte zu sammeln."Letztes aktuelles Video: Xbox Weekly Neue Spiele der Woche 13 - 19 Januar 2020