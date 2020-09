Xbox One: Neue Xbox App (Beta) bringt Remote-Play für alle und neue Share-Funktion

Microsoft hat eine überarbeitete Version seiner Xbox App für Android-Geräte veröffentlicht, die offiziell zwar noch als Beta deklariert wird, aber trotzdem bereits für alle Interessierten zum Download im Google Play Store angeboten wird. Zu den neuen Features gehört vor allem das Remote Play, mit dem man seine eigene Xbox One in einen Server verwandeln und zumindest ein Teil der Inhalte direkt auf sein Mobilgerät streamen kann - quasi die eigene xCloud ohne Kosten. Bisher stand die Funktion ausschließlich für freigeschaltete Teilnehmer an der geschlossenen Beta rund um Project xCloud über die App "Game Streaming (Vorschau)" zur Verfügung.Darüber hinaus soll mit der überarbeiteten Share-Funktion auch das Teilen und Verwalten eigener Inhalte vereinfacht werden. Benachrichtigungen zu Partys, Nachrichten, Chats, Follower sowie Freundschaftsanfragen werden zudem automatisch synchronisiert und tauchen demnach auch innerhalb der App auf. Koppelt man ein Headset mit dem Mobilgerät kann man ab sofort auch direkt einen Sprachchat mit seinen Freunden starten, unabhängig davon, ob sie gerade am PC, der Xbox oder mobil unterwegs sind.Außerdem hat Microsoft die App bereits auf die Ankunft der beiden neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S am 10. November vorbereitet. Dazu heißt es:"Mit der App richtest Du Deine neue Xbox Series X oder Series S schnell und unkompliziert ein. Logge Dich einfach über Dein Smartphone ein und wähle Deine Einstellungen, während sich die Konsole aktualisiert. Das spart Dir jede Menge Zeit und Du erlebst Deine neuen Spiele noch schneller. Einmal eingerichtet, installierst Du über die Xbox App (Beta) auch Deine neuen Spiele, verwaltest Deine Spielesammlung sowie Deinen Speicherplatz oder nutzt Dein Smartphone zur Bedienung der Konsole."Letztes aktuelles Video: Xbox Weekly Neue Spiele der Woche 23 Februar 1 März 2020