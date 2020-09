Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete jetzt auch digital für PS4 und Xbox One erhältlich

Die Enhanced Edition Complete der Weltraum-Simulation Kerbal Space Programm ist jetzt auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Wie Private Division mitteilt, steht sie ausschließlich als digitale Version im PlayStation Store und Microsoft Store zum Preis von 59,99 Euro zur Verfügung.Neben dem Hauptspiel umfasst die Edition auch die beiden zuvor veröffentlichten Konsolen-Erweiterungen History and Parts Pack und Breaking Ground. Ursprünglich erschien eine frühe, aber öffentlicht zugängliche Version von Kerbal Space Program bereits 2011 für den PC, bevor 2013 der Weg in den Early Access bei Steam führte, wo das Spiel bis 2015 verlieb. Erste Umsetzungen für die beiden Konsolen folgten 2016.Das Studio Intercept Games arbeitet mittlerweile an einem Nachfolger, der auf der gamescom 2019 angekündigt wurde und nach einer Verschiebung jetzt Ende 2021 erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition Trailer