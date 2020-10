TY the Tasmanian Tiger HD: Der tasmanische Teufel tobt auch auf Xbox One

Am 14. Oktober 2020 haben die australischen Krome Stuidos ihren bereits für PC, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch als Neuauflage erschienenen und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewerteten 3D-Plattformer TY the Tasmanian Tiger HD auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 27,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Guten Tag, mein Freund. Bist du bereit, die Wildnis des australischen Outbacks in dieser neuentwickelten Version des klassischen Spiels TY the Tasmanian Tiger zu erkunden? Gehe mit TY auf ein UNGLAUBLICHES Abenteuer, um seine Familie von den TRÄUMENDEN zu retten und den schändlich bösen Genie BOSS CASS davon abzuhalten, Tiere von der Spitze der Nahrungskette zu nehmen. Bei deiner Mission steht dir ein PRÄCHTIGES Arsenal an Bumeragns, scharfen Zähnen und die Hilfe einiger Freunde zur Verfügung! Also sei kein Kakadu - auf geht's nach Australien und erlebe eine WAHNSINNS Zeit!"Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer