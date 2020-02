Saints Row 4: Re-Elected für Nintendo Switch angekündigt

"Mega-Superheld - Springe über Gebäude. Töte Leute nur mit deiner Geisteskraft. Stürme durch Panzer. Das sind nur einige der Kräfte, die du bei deinem Auftrag nutzen kannst.

Alien-Spielzeuge der Vernichtung - Nutze eine beeindruckende Auswahl an Fahrzeugen und Waffen... FÜR DIE WISSENSCHAFT!

Angepasste Waffen, angepasstes Chaos - Du hast deinen Charakter angepasst. Du hast deine Klamotten angepasst. Jetzt kannst du deinen Look mit dem völlig neuen Anpassungssystem für Waffen vervollständigen.

Dynamisches Duo - Koopmodus mit nahtlosem Drop-in und Drop-out ist ein Saints Row Standard, der noch verbessert wurde. Das einzige, was besser ist als ein niederträchtiger Präsident mit Superkräften, sind zwei davon.

Fully Re-Elected - Saints Row 4 Re-Elected beinhaltet 25 beeindruckende Erweiterungen, darunter das Dubstep-Gun-(Remix)-Paket, das Presidential-Paket, das Commander-In-Chief-Paket und die zwei gefeierten Story-Erweiterungen "Enter The Dominatrix" und "How The Saints Save Christmas"."

Deep Silver hat soeben bestätigt heute, dass Saints Row 4 - Re-Elected am 27. März 2020 für Switch erscheinen wird. Auch eine Box-Version bei ausgewählten Händlern (inkl. Presidential Pin Badge-Set) ist geplant.Die Re-Elected Edition umfasst insgesamt 25 Erweiterungen, darunter die zwei Story-Erweiterungen "Enter The Dominatrix" und "How The Saints Save Christmas" sowie das Dubstep-Gun-(Remix)-Paket, das Presidential-Paket und das Commander-In-Chief-Paket. Weitere Angaben oder Details bezüglich der Anpassungen oder Verbesserungen der Switch-Version wurden nicht gemacht.Story: "In Saints Row - Re-Elected geschieht das Unfassbare: Der Obermuckel der Saints wird Präsident der Vereinigten Staaten. Was könnte Saints Row IV jetzt noch abgedrehter machen? Richtig, eine krasse Alien-Invasion! Die Saints landen in einer bizarren Steelport-Simulation. Mit zahlreichen neuen und alten Buddies an der Seite, einem gigantischen Arsenal von Superkräften gilt es nun, die Menschheit aus den Fängen des Ober-Aliens Zinyak zu befreien. Frei nach dem Motto: Escape or die tryin' ist es an den Spielern, die Saints aus ihrem Dilemma zu befreien und die Welt zu retten… wenn man das so nennen möchte."Features (laut Hersteller):