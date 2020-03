Saints Row 4: Re-Elected: Switch-Premiere der abgedrehten Super-Gangster-Action

Der amerikanische Traum - Spiele als Präsident der Vereinigten Staaten in einer länder-, raum- und zeitübergreifenden Story. Es liegt an Dir, die Welt zu befreien - jetzt zum ersten Mal auf Nintendo Switch.

Mega-Superheld - Springe über Gebäude. Töte Leute nur mit deiner Geisteskraft. Stürme durch Panzer. Das sind nur einige der Kräfte, die du bei deinem Auftrag nutzen kannst.

Alien-Spielzeuge der Vernichtung - Nutze eine beeindruckende Auswahl an Fahrzeugen und Waffen... FÜR DIE WISSENSCHAFT!

Angepasste Waffen, angepasstes Chaos - Du hast deinen Charakter angepasst. Du hast deine Klamotten angepasst. Jetzt kannst du deinen Look mit dem völlig neuen Anpassungssystem für Waffen vervollständigen.

Dynamisches Duo - Koopmodus mit nahtlosem Drop-in und Drop-out ist ein Saints Row Standard, der noch verbessert wurde. Das einzige, was besser ist als ein niederträchtiger Präsident mit Superkräften, sind zwei davon.

Fully Re-Elected – Saints Row IV Re-Elected beinhaltet 25 beeindruckende Erweiterungen, darunter das Dubstep-Gun-(Remix)-Paket, das Presidential-Paket, das Commander-In-Chief-Paket und die zwei gefeierten Story-Erweiterungen "Enter The Dominatrix" und "How The Saints Save Christmas".

Deep Silver, Volition und Fish Labs haben Saints Row 4: Re-Elected am 27. März 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlicht . Die erweiterte Neuauflage der bereits für PlayStation 4 und Xbox One erschienenen Open-World-Action ist sowohl als Download via eShop (Preis: 39,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel erhältlich. Neben dem überarbeiteten Originalspiel von 2013 (zum Test ) sind auch die beiden Story-Erweiterungen "Enter The Dominatrix" und "How The Saints Save Christmas" sowie über 20 weitere DLC-Pakete enthalten.Über die Portierung schreibt der Hersteller: "Saints Row IV Re-Elected läuft flüssig bei nativen 720p im Handheld-Modus und 1080p in der Station. Spieler können eine dynamische Auflösung wählen, um stabile 30fps zu erhalten. In diesem Fall schaltet die Auflösung automatisch um, damit gameplay-intensive Situationen bei stabilen 30fps optimal dargestellt werden. Das beliebte Gyro Aiming-Feature für Switch wird in der digitalen Version zum Start enthalten sein, während alle Besitzer der Box-Version diese Funktion mit dem Day1-Update erhalten. Diese Funktion kann gemäß der Vorlieben des Spielers jederzeit aktiviert und wieder abgestellt werden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Re-Elected Launch Trailer Switch