Assetto Corsa: Hinweis auf Release der Fortsetzung; mobiler Ableger für Sommer 2021 geplant

Die italienischen SimRacing-Experten von Kunos Simulazioni befassen sich offenbar mit einer vollwertigen Fortsetzung zur Rennsimulation Assetto Corsa ( ab 17,99€ bei kaufen ) , die 2024 erscheinen könnte. Das geht nach Angaben von GT Planet aus einem Geschäftsbericht von Digital Bros. hervor, dem Mutterkonzern von Publisher 505 Games.Darüber hinaus befindet sich offenbar ein mobiler Ableger der Marke in Entwicklung, der bereits im Sommer 2021 veröffentlicht werden soll. Genauere Informationen zu beiden Projekten gibt es bislang noch nicht.Der Geschäftsbericht enthält außerdem interessante Angaben über den kommerziellen Erfolg von Assetto Corsa: Demnach verbucht die Rennsimulation mehr als 12 Millionen Verkäufe und reiht sich in diesem Bereich laut GT Planet lediglich hinter Gran Turismo 3 ein.Zuletzt präsentierte man mit Assetto Corsa Competizione einen Ableger für PC und später auch Konsolen, der noch stärker auf den Mehrspielermodus ausgerichtet war, aufgrund der Zusammenarbeit mit Blancpain & Co aber lizenzrechtlich limitiert war, was die Auswahl an Fahrzeugen und Strecken angeht.Letztes aktuelles Video: Bonus Pack 3 PC Steam