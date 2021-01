Das Schwarze Auge: Memoria: Konsolen-Fassungen des Adventures und des Vorgängers "Satinavs Ketten" erschienen

Die beiden Point-&-Click-Adventures Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten (The Dark Eye: Chains of Satinav) und Nachfolger Das Schwarze Auge: Memoria ab 39,99€ bei kaufen ) (The Dark Eye: Memoria) sind am Mittwoch auch für Konsolen erscheinen. Beide Spiele werden für PlayStation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One und Series X|S zum Preis von jeweils 19,99 Euro angeboten. Die Switch-Version soll zusätzlich Touchscreen-Unterstützung bieten.Daedalic Entertainment: "In Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten schlüpfen Spieler in die Rolle des Vogelfängers Geron, der dem König dabei helfen soll, den Frieden wiederherzustellen - indem er die merkwürdigen Krähen einfängt, die das abergläubische und Konflikt-geplagte Reich Andergast heimsuchen. Gerons Aufgabe gestaltet sich nicht nur schwieriger als gedacht, sie ist auch der erste Schritt in das größte Abenteuer seines Lebens, das ihn weit über die Grenzen Aventuriens führt.In Das Schwarze Auge: Memoria erleben Spieler gleichzeitig zwei Geschichten. Durch Zeitreisen in verschiedene Epochen folgen sie der Geschichte von Sadja, einer Prinzessin aus dem Süden, die eine Kriegsheldin sein will, und Geron, dem Protagonisten von Satinavs Ketten, der seine Freundin von einem Fluch befreien will. Die Suche nach Antworten führt zu einer Reihe an Ereignissen, die Sadjas und Gerons Geschichten miteinander verbinden und drohen, die Gegenwart in eine grausame Reflektion der längst vergessenen Vergangenheit zu wandeln.- Spieler erleben epische Abenteuer in der fantastischen Welt von Aventurien, geschrieben von erfahrenen Autoren des beliebten Pen-&-Paper-Fantasy-Rollenspiels Das Schwarze Auge.- Epischer Fantasy-Soundtrack und hochwertige Sprachausgabe, um Spieler tiefer in das Spiel zu ziehen.- Touchscreen-Unterstützung für Nintendo Switch.- Liebevoll handgezeichnete 2D-Hintergründe und erstklassige 3D-Charaktere.- Von den Schöpfern von The Whispered World und Deponia." Zum Test des PC-Originals von Das Schwarze Auge: Memoria aus dem Jahr 2013 : "Auch der zweite Teil von Gerons Abenteuern ist eine runde Sache. Der Wechsel zwischen den zwei Hauptfiguren bringt immer wieder Abwechslung ins Spiel und die mystische Geschichte um die verschollene Prinzessin aus vergangenen Zeiten hat mich sogar etwas besser unterhalten als der Vorgänger. Gestört wird das hübsch gezeichnete Abenteuer lediglich durch kleine technische Nicklichkeiten sowie einige unglaubwürdige oder verwirrende Rätsel."