Hearthstone: Frühzugang: Das Schlachtfeld kann ausprobiert werden - 4Players.de

Bis zum 12. November um 09:00 Uhr können alle BlizzCon-Besucher, Besitzer eines virtuellen Tickets sowie alle Spieler, die ein Paket der nächsten Erweiterung "Erbe der Drachen" im Vorverkauf erworben haben, den neuen Hearthstone-Modus "Das Schlachtfeld" im "Frühzugang" ausprobieren."Das Schlachtfeld" ist ein Multiplayer-Modus für acht Spieler, der sich an Auto-Battler-Spielen oder Auto-Chess-Titeln wie Dota Auto Chess, Dota Underlords oder Teamfight Tactics orientiert. Ein Tutorial soll den Einstieg erleichtern. Im Prinzip schlüpft man in die Rolle eines Hearthstone-Helden, rekrutiert Diener, wählt die Aufstellung auf dem Spielbrett und kämpft, bis nur noch der Sieger übrig ist. Der Modus wird in diesem Blog-Beitrag ausführlicher vorgestellt.Blizzard hat zugleich ein Event mit Streamern angekündigt: "Taucht ein ins Schlachtfeldchaos! Ab heute feiern wir die bevorstehende Veröffentlichung des Schlachtfeldmodus mit einem besonderen Event. Schließt euch euren Lieblingsstreamern an, werdet zum glorreichsten Helden im Gasthaus und verdient Kartenpackungen. Das Event findet am 21. November sein episches Ende: ein Turnier im Schlachtfeldmodus beim Inn-vitational. Es geht um einen Preispool von insgesamt 200.000 Dollar." Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Schlachtfeld-Trailer