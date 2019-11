Hearthstone: Offener Betatest des Schlachtfeld-Modus gestartet - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat den offenen Betatest des neuen Hearthstone-Modus "Das Schlachtfeld" gestartet. Bisher konnten ausschließlich Spieler mit Frühzugang (BlizzCon-Besucher, Besitzer eines virtuellen Tickets, Käufer der Erweiterung "Erbe der Drachen") den auf der BlizzCon 2019 angekündigten Modus ausprobieren."Das Schlachtfeld" ist eine Multiplayer-Variante für acht Spieler, die sich an Auto-Battler-Spielen oder Auto-Chess-Titeln wie Dota Auto Chess, Dota Underlords oder Teamfight Tactics orientiert. Ein Tutorial gegen computergesteuerte Gegner soll den Einstieg erleichtern. Im Prinzip schlüpft man in die Rolle eines Hearthstone-Helden, rekrutiert Diener, wählt die Aufstellung auf dem Spielbrett und kämpft, bis nur noch der Sieger übrig ist - inkl. Rangsystem. Der Modus wird in diesem Blog-Beitrag ausführlicher vorgestellt.Letztes aktuelles Video: Schlachtfeld-Trailer