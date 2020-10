Hearthstone: Fortschrittssystem wird überarbeitet und neuer PvP-Spielmodus "Duelle"

"Das neue Erfolgssystem verfolgt Statistiken und Errungenschaften von Spielern. Mit jeder Erweiterung und allen künftigen Spielmodi oder großen Updates kommen neue Erfolge hinzu.

Der Belohnungsweg ermöglicht es Spielern, Gold, Kartenpackungen, kosmetische Gegenstände und mehr zu erhalten. Spieler mit einem Gasthauspass erhalten Bonusbelohnungen. Mit jeder Erweiterung wird es einen neuen Belohnungsweg geben. Spieler durchlaufen seine 50 Stufen, indem sie Erfahrungspunkte durch Quests, Erfolge und simples Spielen sammeln.

Mit dem überarbeiteten Questsystem wird es starke und gewinnbringende wöchentliche Quests geben, zusätzlich zu den regulär wiederkehrenden täglichen Quests und den legendären Quests bei besonderen Events zu neuen Erweiterungen und Inhaltsupdates.

Auf der neuen Profilseite können Spieler ihren Fortschritt in all diesen Systemen verfolgen. Hier befinden sich die allgemeinen Statistiken der Spieler-Accounts, wie Ränge, Wertungen und Siege."

Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC) Screenshot - Hearthstone (Android, iPad, iPhone, Mac, PC)

Zusammen mit der Hearthstone-Erweiterung " Der Dunkelmond-Wahnsinn " sind der neue PvP-Spielmodus "Duelle" und eine Überarbeitung des Fortschrittssystems (Kartenpackungen, Gold, Erfolge und mehr) angekündigt worden."Hearthstone: Duelle ist ein brandneuer und völlig kostenloser Spielmodus, der die aufregenden PvP-Wettkämpfe aus dem Arenamodus mit der unvorhersehbaren und ausufernden Deckbauerfahrung der beliebtesten Soloabenteuer des Spiels kombiniert. Genau wie in der Arena werden Spieler gegen andere menschliche Gegner antreten und versuchen, vor ihrer dritten Niederlage 12 Siege zu erringen. Aber im Duellmodus starten sie mit einem eigens aus ihrer Sammlung zusammengestellten Deck und erhalten nach jedem Match zusätzliche Karten oder spielentscheidende Schätze.""Spieler können sich auch am heroischen Duellmodus versuchen, um Belohnungen wie Gold, Karten, Kartenpackungen und Arkanstaub zu verdienen. Um Zugriff auf den heroischen Duellmodus zu erhalten, müssen sie entweder 150 Gold ausgeben oder einen Gasthauszugang für 1,99 EUR erwerben. Je besser Spieler ihre Duellrunde abschließen, desto größer die Belohnungen."Mit jeder neuen Saison soll sich Hearthstone: Duelle weiterentwickeln. Der Kartenpool wird mit etwaigen Kartensets aktualisiert und neue Helden, Heldenfähigkeiten und Duellantenschätze kommen hinzu. Die Thematik der Eröffnungssaison lautet Zauberduelle. Im Zentrum steht hier eine Besetzung von Helden aus den Gelehrten und Koryphäen der Erweiterung Akademie Scholomance.Letztes aktuelles Video: Übersicht zum Duellmodus"Spieler, die ein Vorverkaufspaket für den Dunkelmond-Wahnsinn erwerben (siehe unten), erhalten zusätzlich vom 22. Oktober bis zum 11. November Frühzugang zum neuen Duellmodus. Ab dem 12. November können dann alle Hearthstone-Spieler diesen neuen Spielmodus ausprobieren. Die offizielle Veröffentlichung der Beta des Duellmodus und der Beginn von Saison 1 sind für den 17. November geplant."Das Hauptspiel erhält am 12. November das bisher größte Systemupdate mit einem komplett überarbeiteten Fortschrittssystem. Generell sollen mehr Belohnungen an die Spieler ausgeschüttet werden, egal ob sie Anfänger, regelmäßige Deckbauer oder engagierte Kartenkünstler sind ( weitere Details ). Hier eine Zusammenfassung der Änderungen: