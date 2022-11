Hearthstone: Neue Erweiterung angekündigt – Todesritter kommt als spielbare Klasse

Hearthstone: Neue Erweiterung bringt 145 Karten, neue Mechaniken und mehr

Die neue Klasse Todesritter vorgestellt





Der aber wohl spannendste Teil an der neuen Hearthstone-Klasse ist ihr Runen-System. Dieses unterwirft uns gewissen Regeln beim Bauen unseres Decks, bei dem wir eine Kombination aus den drei Runen Unheilig, Blut und Frost wählen müssen. Danach entscheidet sich, welche Karten wir auf dem Schlachtfeld nutzen können.



Besonders mächtige Karten spielen wir unter dem Einsatz unserer Runen, blockieren damit aber so Runen anderer Art, weswegen wir diese nicht mehr verwenden können. Dadurch wird eine besonders vorausschauende Planung nahezu unabdingbar, was für Spieler eine neue Herausforderung darstellen und somit für noch mehr Spaß sorgen könnte.



Set aus 2017 zur Einstimmung auf die Erweiterung

Das bereits 2017 veröffentlichte Knights of the Frozen Throne-Set, welches damals den Todesritter als Heldenkarte für jede Klasse in das Spiel brachte und bereits vor längerer Zeit aus dem Standard-Format rausrotiert wurde, feiert bis zur Veröffentlichung des March of the Lich King sein Comeback. Ab sofort könnt ihr die Karten des Sets wieder in euren Standard-Decks unterbringen und gewertete Spiele mit ihnen anmelden.



Schnappt euch den ersten legendären neutralen Zauber jetzt kostenlos

Mit dem Sonnenbrunnen wird der erste legendäre, neutrale Zauber in Hearthstone eingeführt. Mit ihm füllt ihr eure Hand mit zufälligen Zaubersprüchen. Er kostet dabei neun Mana und je einen Manapunkt weniger für jede andere Karte, die ihr zum Zeitpunkt des Ausspielens bereits auf der Hand haltet.



Den Sonnenbrunnen könnt ihr euch für kurze Zeit sogar kostenlos schnappen. Loggt ihr euch ab sofort in Hearthstone ein, schenkt euch Blizzard den legendären Zauber und ihr könnt ihn ab sofort einsetzen. Neben den bereits erwähnten Neuerungen gibt es noch einige weitere Veränderungen im Zuge der nächsten Erweiterung zu bestaunen. Beispielsweise die sogenannten Signaturkarten, die mit alternativen und erweiterungsspezifischen Artworks aufwarten.



Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer zum Söldnermodus



Blizzard enthüllt mit dem Marsch des Lichkönigs offiziell die neue Erweiterung für sein Online-Kartenspiel Hearthstone. Sie bringt den Todesritter als spielbare Klasse mit.Im Zuge der Enthüllung veröffentlichte man ein besonders cooles Cinematic, das auf die neue Hearthstone-Erweiterung einstimmen soll. Nachdem bereits vor einiger Zeit der Dämonenjäger seinen Weg in das Spiel fand, stellt der Todesritter die mittlerweile zweite neue Klasse seit dem Release des Titels im Jahre 2014 dar.Schon am 6. Dezember ist es soweit, dann soll der Marsch des Lichkönigs uns wie ein eiskalter Winterschauer den Rücken herunterlaufen. Mit ihm kehrt der gefallene Oberbösewicht Arthas, einst gefeierter Held der Menschheit, zurück in den World of Warcraft-Kosmos, um uns vor Angst erzittern zu lassen. Mit ihm finden wir ganze 145 neue Karten in Hearthstone vor, die wie immer thematisch passend gehalten sind.Diese bringen auch einige frische Mechaniken in das Kartenspiel, zum Beispiel den neuen Diener-Typ, der auf den Namen "Untote" hört. Wie vorab bereits einige Karten zeigen, wird es Monster geben, die sowohl zu jenem als auch zu einem anderen Typ, beispielsweise Drache oder Wildtier, zählen. So erschließen sich spannende Synergien, die wieder mehr Abwechslung in das Spiel bringen sollen.Darüber hinaus wird ein neues Schlüsselwort eingeführt. Der sogenannte "Manadurst" obliegt den machtgierigen Blutelfen, die mit dem Marsch des Lichkönigs ebenfalls ihr Debüt in Hearthstone feiern. Manadurst-Karten bringen üblicherweise gleich zwei alternative Effekte mit sich, deren Stärke von der Menge an verfügbarem Mana abhängig ist. So ruft ihr beispielsweise mit der "Glut der Stärke" zwei Wachen mit einem Angriffspunkt und zwei Lebenspunkten sowie der Spott-Fähigkeit herbei und verleiht ihnen über den Manadurst auch noch einen Angriffs- und zwei Lebenspunkte mehr.Wohl kaum hätte der Zeitpunkt für die Einführung einer neuen Klasse thematisch besser passen können: Lichkönig Arthas höchstpersönlich wird sie auf dem Schlachtfeld repräsentieren und sorgt mit einem völlig neuen Spielprinzip für reichlich neuen Schwung in Hearthstone. Zunächst bringt er seine Heldenfähigkeit, den sogenannten Ghoul Rush, mit, bei dem ihr einen Ghul mit jeweils einem Angriffs- und einem Lebenspunkt sowie der Ansturm-Fähigkeit auf das Spielfeld ruft. Am Ende eures Zuges verlassen diesen jedoch seine geliehenen Kräfte und er stirbt.Doch das ist ganz im Sinne des Lichkönigs, der mit jedem Diener, der auf seiner Seite fällt, an Stärke hinzugewinnt. Dies gestaltet sich so, dass wir aus der neuen Ressource, die sich "Leiche" nennt, mit unseren Zaubern für eine Armee aus wiederauferstandenen, angriffswütigen Ghoulen oder eine schadensverursachende Explosion sorgen können.