Shovel Knight: King of Cards, Showdown und Preiserhöhung (Treasure Trove) am 10. Dezember - 4Players.de

Time is running out to pick up 5 Shovel Knight adventures for the price of 3! On December 10th, we're introducing 2 brand-new games to Shovel Knight: Treasure Trove, and raising the price to $39.99. Until then, it can be yours for only $24.99 -- consider it a pre-order discount! pic.twitter.com/y17lyrrJFZ



Am 10. Dezember 2019 wird Yacht Club Games sowohl Shovel Knight: King of Cards als auch Shovel Knight Showdown veröffentlichen. Beide Titel gehören zur Shovel Knight: Treasure Trove, werden aber auch einzeln erhältlich sein. Zugleich gaben die Entwickler bekannt, dass nach der Veröffentlichung von King of Cards und Showdown der Preis der Shovel Knight: Treasure Trove (Komplett-Edition aller Shovel-Knight-Spiele) dauerhaft von 24,99 Dollar auf 39,99 Dollar ansteigen wird.Die Shovel Knight: Treasure Trove umfasst dann Shovel Knight (Shovel of Hope), Specter of Torment, Plague of Shadows, King of Cards und Showdown.Shovel Knight: King of Cards ist die letzte Einzelspieler-Kampagne und dreht sich um King Knight: "Hört, ihr Leut', und lasst euch sagen! Macht Platz für Shovel Knight: King of Cards, das grandioseste Abenteuer in der Shovel Knight: Treasure Trove-Saga! Schnürt euch die güldenen Stiefel von King Knight und kämpft euch per Sprung, Schulterstoß und Wirbel in diesem royalen Prequel zu eurem eigenen Königreich. Sammelt Karten, stellt euch Herausforderern und kreiert euer eigenes Deck beim brandneuen Kartenspiel Tjost! Reist durch seltsame Welten, sammelt neue Untertanen, besiegt die Tjost-Titanen und schwingt euch zum König der Karten auf! Jump 'n' Run-Gameplay der Spitzenklasse, geniale Grafik, eine Story mit Herz, Levels voller Action, meisterliche Mucke, herrliche neue Endgegner und von viel mehr erwarten euch bei Shovel Knight: King of Cards."Shovel Knight Showdown wird als Jump'n'Run-Kampfspiel beschrieben (nicht für 3DS oder Vita): "Duelliert euch lokal mit bis zu 4 Spielern und macht Jagd auf Edelsteine mit dem Helden oder Schurken eurer Wahl aus der Shovel Knight: Treasure Trove-Saga. Schart eure Freunde zu endlosen Multiplayer-Gefechten um euch oder sucht euch im Story-Modus einen von 16 spielbaren Charakteren aus, die jeweils ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen haben. Meistert jeden Move, entdeckt eine Vielzahl von Gegenständen und Orten und lüftet die vielen neuen Geheimnisse von Shovel Knight Showdown! Als durch eine magische Katastrophe eine Welt voller niemals enden wollender Kämpfe erschaffen wird, müssen die Helden und Schurken der Shovel Knight-Saga der Ursache auf den Grund gehen und kämpfen, um sich selbst zu retten! Ihr übernehmt die Rolle eures Lieblingscharakters (allein oder mit einem Freund im Koop), tretet gegen mächtige Widersacher an und perfektioniert im Trainings- und Zielmodus eure Kampfkünste auf den Plattformen, um euch für den Endkampf zu wappnen. Schaltet neue Inhalte frei und spielt Shovel Knight Showdown wieder und wieder, denn ihr könnt eine große Vielfalt an Einzelspieler- und Multiplayer-Modi, Features und Anpassungsmöglicheiten entdecken."