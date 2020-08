World of Tanks Blitz: Umsetzung für Nintendo Switch erhältlich

Screenshot - World of Tanks Blitz (Switch) Screenshot - World of Tanks Blitz (Switch) Screenshot - World of Tanks Blitz (Switch) Screenshot - World of Tanks Blitz (Switch) Screenshot - World of Tanks Blitz (Switch) Screenshot - World of Tanks Blitz (Switch)

Auf iOS, Android, PC und Mac ist der See-Shooter World of Tanks Blitz schon seit Jahren erhältlich, laut Wargaming mit mittlerweile über 137 Mio. Downloads. Soeben wurde auch eine Umsetzung für Nintendo Switch angekündigt, in der die Spieler mit über 370 Vehikeln unterwegs sind.Wie der Hersteller verkündet, erscheint das MMO bereits heute als Download im eShop, und zwar inklusive Crossplay mit den übrigen Plattformen. Spieler mit einem bestehenden Wargaming.net-Account können ihre Accounts von World of Tanks Blitz auch auf Nintendos Konsole nutzen und alle Fortschritte behalten. Zum Spielen ist laut Wargaming keine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online erforderlich. Hier geht es zur offiziellen Website "Cross-Play-Spiele finden auf demselben Server statt, so dass alle Spieler Seite an Seite kämpfen und die riesige Community des Spiels herausfordern können. (...) Neben einem exklusiven Avatar für Nintendo Switch™, stehen den Spielern wie gewohnt zahlreiche Anpassungsoptionen zur Verfügung, um sich auf dem Schlachtfeld hervorzuheben. Neue Spieler können bis zum 9. September 2020 im in-Game Shop eine kostenlose Sammlung von Goodies erhalten, mit denen sie ihre World of Tanks Blitz-Reise auf Nintendo Switch beginnen können: 1.000 Gold, 3 Tage Premium-Account und der T2 Medium, einen amerikanischen Tier II Medium-Panzer."