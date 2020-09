System Shock: Remake: Video zeigt den Cyberspace

Die Nightdive Studios haben zwei Videos zum Remake von System Shock veröffentlicht. Das erste Video zeigt den Cyberspace im Spiel (aufgenommen auf PC). Die frühe Alpha-Version hat aber noch mit Performance-Problemen zu kämpfen. In dem zweiten Clip "The Art of Gore" sprechen die Entwickler über die Gewaltdarstellung und die Zerstückelung von Gegnern. Angaben zum Veröffentlichungstermin auf PC, PS4 und Xbox One wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Remake Cyberspace Preview