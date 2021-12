System Shock: Remake hat einen Publisher gefunden

Es ist zwar bereits seit geraumer Zeit bekannt, dass das Team von Nightdive Studios an einem Remake des Science-Fiction-Klassikers System Shock ( ab 19,98€ bei kaufen ) arbeitet. Einen Publisher für den Release gab es allerdings nicht – bis jetzt.Wie aus einer aktuellen Pressemeldung hervorgeht, hat das Entwicklerstudio vor kurzem ein Abkommen mit Prime Matter abgeschlossen. Dabei handelt es sich um das Premium-Label des Publishers Koch Media, unter dessen Banner das Remake von System Shock im Verlauf des nächsten Jahres erscheinen soll. Ein konkreter Release-Termin steht zwar auch weiterhin nicht fest. Doch immerhin ist mittlerweile der Publishing-Rahmen für das Spiel gesichert. Weitere Details zur Veröffentlichung dürften in den nächsten Wochen und Monaten folgen.Stephen Kick, der Gründer und Geschäftsführer von den Nightdive Studios, zeigt sich angesichts des Deals sehr erfreut: „System Shock war eine echte Herzensangelegenheit und unser Ziel war es immer, ein Spiel abzuliefern, das so nah an der Perfektion ist, wie wir es schaffen können. Wir freuen uns, mit Prime Matter zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen und sehen dies als einen wichtigen Schritt für das Wachstum von Nightdive Studios. Es wird uns ermöglichen, System Shock den Fans auf der ganzen Welt sowohl in digitaler als auch in physischer Form anzubieten und unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Fans und insbesondere unseren Tausenden von Unterstützern auf Kickstarter nachzukommen, ohne die dieses Spiel niemals möglich gewesen wäre.“Zu den Spielen, die bereits unter dem Label von Prime Matter erschienen sind bzw. erscheinen werden, zählen unter anderem Iron Harvest The Last Oricru sowie Encased Letztes aktuelles Video: Remake Offizieller TeaserTrailer