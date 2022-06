System Shock: Neuer Trailer zum Remake des Sci-Fi-Klassikers veröffentlicht

Großer Ärger auf Citadel Station

Bereits 2016 finanziert

Nachdem das Remake von System Shock ( ab 19,98€ bei kaufen ) im vergangenen Jahr mit Prime Matter endlich einen Publisher gefunden hat, gibt es jetzt frische Spielszenen. Natürlich mit dabei: S.H.O.D.A.N. als extra-gemeine Computer-Stimme aus dem Off.Der Trailer stimmt bereits darauf ein, worum es im Science-Fiction-Klassiker von Looking Glass aus dem Jahre 1994 geht: Durch eine etwas dumme Entscheidung eines Konzernchefs, die ethischen Grenzen der KI S.H.O.D.A.N. aufzuheben, gerät die Situation auf der erdnahen Raumstation Citadel ein kleines Bisschen außer Kontrolle.Die KI beginnt damit die Besatzung umzubringen und nach ihrem Willen zu formen. Und da muss natürlich der Spieler als "Hacker" ran, um das wildgewordene Betriebssystem wieder einzufangen. Der stimmungsvolle Trailer illustriert die Story mit markigen KI-Sprüchen ("look at you, Hacker") und farbenfroher Action, die das Original von 1994 in modernem Gewand wiederbelebt.Das System Shock Remake der Night Dive Studios ist bereits seit einiger Zeit in Entwicklung. Eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Projektes wurde bereits 2016 erfolgreich beendet. System Shock wird für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Ein Release-Datum steht noch nicht fest.