System Shock: Remake erreicht Gold-Status und finale Systemanforderungen im Überblick

System Shock: Systemanforderungen für den PC

Betriebssystem: Windows 7 / 8.1 / 10 64-Bit

Prozessor (CPU): Intel Core i5-2400 oder AMD FX-8320 oder besser

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 670 2GB oder AMD Radeon HD 7870 2GB oder besser

Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB

Speicherplatz: 2 GB

Betriebssystem: Windows 7 / 8.1 / 10 64-Bit

Prozessor (CPU): Intel Core i7-3770 oder AMD FX-8350 oder besser

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 970 4 GB oder AMD Radeon R9 290 4 GB oder besser

Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB

Speicherplatz: 2 GB