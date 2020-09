Ghost of a Tale: Das Abenteuer der Bardenmaus beginnt am 8. Oktober auf Switch

Die Switch-Version von Ghost of a Tale sollte eigentlich im Frühjahr 2020 veröffentlicht worden, aber manchmal dauert es halt länger. Mittlerweile steht der Releasetermin fest. Die Bardenmaus Tilo wird am 8. Oktober ihr Abenteuer auf der Nintendo-Konsole beginnen. Im November soll eine phyische Box-Version folgen.

Zum Test der PC-Version : Ghost of a Tale hatte binnen Sekunden meine Aufmerksamkeit geweckt: Wenn sich Tilo mit gespitzten Ohren hinter den dicken Brettern einer dicken Tafel versteckt oder auf allen Vieren an den schiefen Mauern einer alten Festung entlang wetzt, dann scheint es, als wäre die mutige Maus direkt aus einem Disney-Film in ihr eigenes Spiel gesprungen. Der Animation Director von Ich - Einfach unverbesserlich (Despicable Me) wollte ein Abenteuer erschaffen, dessen Kulissen wie die eines Films wirken. Wie gut ihm das gelungen ist, fanden wir im Test heraus