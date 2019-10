Sturmwind: EX-Version des Dreamcast-Shoot-em-ups wird für Xbox One und Switch umgesetzt - 4Players.de

Im Jahr 2013 erschien überraschenderweise noch ein Shoopt-em-up für die gute alte Dreamcast ( zum Jubiläums-Talk ) - und zu diesem Weihnachtsgeschäft dürfen endlich auch Nutzer aktueller Systeme im Remaster losschießen. Laut Gematsu.com erscheint Sturmwind EX am 8. November für Xbox One und Switch. Die Steam-Fassung ist bereits seit dem 30. Oktober erhältlich.Im Mission-Modus with seinen 16 Levels lässt sich der Fortschritt nach jedem beendeten Level speichern - oder man versucht sich am Arcade-Modus mit sechs Levels und keinen Continues. Zum Test des Dreamcast-Originals geht es hier