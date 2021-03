The Evil Within: Die Version im Xbox Game Pass (PC) wurde deutlich überarbeitet, u.a. mit Ego-Perspektive

#TheEvilWithin fans, check out the xbox pass version!



-Camera bob options

-First Person(!!)

-Infinite ammo mode

-icons for lantern/sneak

-FOV options pic.twitter.com/SFHnkqFtLp



— Jigzaw_Killer (@Jigzaw_Killer) March 13, 2021

Im Xbox Game Pass ist nicht nur eine überarbeitete Version von NieR: Automata für PC veröffentlicht worden ( wir berichteten ), sondern auch eine verbesserte Version von The Evil Within ab 8,40€ bei kaufen ) für PC - ebenfalls im Microsoft Store und im Xbox Game Pass. Entdeckt hat die neue und nicht offizielle enthüllte Fassung der Streamer Jigzaw_Killer via Resetera , der hauptsächlich Resident Evil und The Evil Within spielt und auf Speedruns spezialisiert ist. Er bezeichnet die neue Version sogar als Remaster des Horrorspiels (2014) von Tango Gameworks und Bethesda.Die Xbox-Game-Pass-Version bietet einen neuen Sichtmodus aus der Ego-Perspektive mit entsprechenden Icons für Stealth-Elemente, einen Sichtfeld-Regler, einen Modus mit unendlicher Munition und eine Möglichkeit, das Wackeln der Kamera zu reduzieren. In dieser Version ist auch die Ressource "Stamina" angepasst worden. Man kann fortan fünf Sekunden laufen, anstatt nur drei Sekunden wie im Original. Alle Download-Erweiterungen und eine separate Achievement-Liste sind dabei. Seiner Ansicht nach fühlt sich diese Version "weniger ruckelig" und allgemein flüssiger an.