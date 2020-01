Black Mesa: Wird bald den Early Access verlassen

Weiterhin versprechen die Entwickler weitere Entwicklung an Black Mesa, darunter die Veröffentlichung von Black Mesa 1.5. Hierzu wolle man das komplette Spiel unter die Lupe nehmen und vor allem technisch weiter polieren.

Das Half-Life Remake Black Mesa , das in seiner Urform bereits 2015 erschienen ist, könnte demnächst die Beta verlassen. Wie Entwickler Crowbar Collective auf der Steam-Seite in einem aktuellen Update mitteilt , stehe man kurz davor Version 1.0 zu veröffentlichen. Damit würde Black Mesa nach knapp fünf Jahren den Early Access verlassen.Erst kürzlich wurde nach längerer Entwicklungszeit mit Xen der letzte Abschnitt von Half-Life zum Spiel hinzugefügt. Gleichzeitig wurde die Alien-Heimatwelt der Vortigaunts deutlich vergrößert und neue Gegnertypen eingeführt. Mit dem Update auf die Release-Version sollen zudem einige Änderungen folgen. So soll u.a. die KI der Soldaten überarbeitet werden, was den US-Truppen neue Bewegungsroutinen ermöglichen wird. Zudem werden auch einige der Umgebungen an das Niveau von Xen und damit den derzeitigen technlogischen Stand angepasst.