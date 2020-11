Black Mesa: Update auf die "Definitive Edition" bringt viele Verbesserungen

Für Black Mesa ist das kostenlose Update auf die "Definitive Edition" veröffentlicht worden. Die Entwickler (Crowbar Collective) haben seit März an der Optimierung und der grafischen Verschönerung des Remakes von Half-Life gearbeitet, vor allem die Außenlevels "We've Got Hostiles", "On A Rail", "Questionable Ethics", "Surface Tension" und "Forget About Freeman" sollen nun besser aussehen. Die Beleuchtung aller Levels bis "Power Up" wurde überarbeitet und die zweite "On-A-Rail-Karte" ist komplett umgestaltet worden. Diverse Optimierungen über das gesamte Spiel hinweg sollen außerdem die Performance auf nicht so leistungsstarken PCs verbessern. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: VideoTest