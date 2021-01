Die Sims 4: Angespielt: Die Sims 4 - Paranormale Phänomene

Dabei hilft der freundliche Geist Guidry, der einen jede Nacht besucht und mit Tipps versorgt, wie man am besten die Gunst der Geister gewinnt. So sollte man versuchen, mit den Geistern zu kommunizieren oder ihnen Geschenke zur Beruhigung zu geben. Dafür kann man beispielsweise spezielle Kerzen aus dem Belohnungs-Store verwenden, die auch dazu dienen, die ungewollten Störenfriede aus dem Haus zu halten. Wenn man sich mit Guidry anfreundet, bekommt man irgendwann sogar Kleidung von ihm geschenkt. Ein weiterer neuer Charakter ist die Skelett-Maid Bone Hilda, die man im Verlauf der Medium-Karriere beschwören und irgendwann auch als Mitbewohnerin gewinnen kann.

Séance gefällig?

Neu hinzu gekommen sind einige Frisuren und Kleidungsstücke, die mir mit ihrem Boho-Look diesmal etwas zu langweilig für das Geisterthema ausfallen. Im Kaufmodus sind ein paar ganz nette Möbelstücke und Dekorationsobjekte hinzugekommen, aber auch hier hätte ich gerne mehr ikonische Objekte wie ein Ouija-Brett, Kerzen & Co. gesehen. Der coolste neue Gegenstand ist der Séance-Tisch, mit dem man sich zum fähigen Medium aufleveln und mit den Toten in Kontakt treten kann. Alleine oder in der Gruppe kann man Séancen abhalten, was ziemlich lustig zu beobachten ist. Irgendwann ist es auch möglich, dunkle Rituale auszuführen und sich damit kurzzeitig selbst in einen Geist zu verwandeln.

Als letztes neues Feature kann man im Verlauf seiner Medium-Ausbildung außerdem einen Freelancer-Job als Geisterjäger annehmen, um anderen Sims bei ihren Problemen mit den Wesen zu helfen und Geld zu verdienen. Alles in allem wird in diesem Accessoire-Pack für knapp 10 Euro eine nette kleine Geister-Erfahrung geboten. Es ist cool, bei jeder Geisterstunde zu beobachten, was als nächstes passiert und herauszufinden, wie man die Geister besänftigen kann. Deko-Objekte sowie Frisuren und Kleidung hätten aber noch mehr and das paranormale Thema angepasst werden können und wirken zu simpel.