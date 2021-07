Die Sims 4: Erweiterung Landhaus-Leben verfügbar

Das Dorfleben genießen – Die Sims schließen sich der engen Gemeinschaft von Henford-on-Bagley an und erkunden die ländliche Umgebung, erfahren etwas über die Geschichte des Ortes, packen den Picknickkorb, um die Natur zu genießen, und verbessern ihre Kreuzstich-Fähigkeit. Sims können den Dorfbewohnern auch bei Botengängen helfen, um einzigartige Geschenke zu verdienen, oder sich nach einem langen Tag im Pub „Die Arme des Gartenzwergs" bei Speisen und Getränken entspannen.

Tiere aufziehen oder sich mit Tieren anfreunden – Sims können ihr eigenes Vieh aufziehen, um frische Milch von Kühen zu erhalten, Eier von Hühnern einzusammeln und die Wolle der Lamas zu scheren. Wenn sie sich das Vertrauen der wilden Füchse, Hasen und Vögel verdienen, erhalten sie Geschenke und Unterstützung im Garten.

Im Einklang mit der Natur leben – Bei der neuen Grundstücks-Herausforderung „Rustikales Leben" müssen alle Rezepte mit frischen Zutaten zubereitet werden. Sims können diese Zutaten anbauen, aufziehen, in der Natur sammeln oder eine Bestellung im Dorfladen aufgeben. Alle, die sich im Ort einen Namen machen möchten, präsentieren auf dem Markt von Finchwick ihre Riesenfeldfrüchte, köstlichen Kuchen und preisgekrönten Kühe, Lamas oder Hühner.

Electronic Arts und Maxis haben die neue Erweiterung Landhaus-Leben für die Lebenssimulation Die Sims 4 ( ab 14,99€ bei kaufen ) veröffentlicht. Sie ist für PC und Mac sowohl über Origin als auch Steam erhältlich. Darüber hinaus darf man sich auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S ein Bild von dem ländlichen Leben von Henford-on-Bagley machen."Mit Die Sims 4 Landhaus-Leben geben wir Spielenden die Möglichkeit, sich auf kreative Weise mit ihrer Umgebung zu verbinden und das Landleben voll auszukosten", meint Antonio Romeo, Lead Producer von Die Sims 4 Landhaus-Leben. "Landhaus-Leben bietet eine entspannte und malerische Landhaus-Erfahrung inmitten von üppiger landschaftlicher Schönheit und zauberhaften Tieren. Es ist eine der angenehmsten Spielerfahrungen, die ich bisher in Die Sims 4 erlebt habe. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Spielenden mit ihren Sims auf dem Land so alles machen werden."Zu den Key Features der Erweiterung heißt es:Letztes aktuelles Video: Musikvideo Be Sweet Simlish Japanese Breakfast