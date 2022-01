Die Sims 4: Neue Roadmap gibt kryptischen Ausblick auf künftige Inhalte

Cheers to the moments worth celebrating! 🎉🎊 And there's a bunch to unwrap! ✨🎁 #SimthingtoCelebrate pic.twitter.com/JjUoWKtKXr



— The Sims (@TheSims) January 5, 2022

Auch im Jahr 2022 kommen die Fans der Lebenssimulation Die Sims 4 ( ab 4,79€ bei kaufen ) nicht zu kurz. Electronic Arts und EA Maxis haben vor kurzem eine Roadmap veröffentlicht, die einen kleinen Ausblick auf die Inhalte der nächsten drei Monate gewährt. Zwar gibt es keine allzu konkreten Details, doch es steht definitiv einiges auf dem Programm.Unter dem Motto "Simthing to celebrate" erwartet euch unter anderem ein neues Game Pack, bei dem eine "Party der Liebe" im Mittelpunkt steht: Im dazugehörigen Bildhintergrund des mitgelieferten Bildes lassen sich einige Hinweise finden. Dort sind unter anderem Trauringe, ein Hochzeitskuchen und andere Accesoires zu sehen - was darauf hinweist, dass sich beim erwähnten Game Pack wohl alles ums Heiraten drehen wird.Zusätzlich ist bei der Roadmap von zwei neuen Kits die Rede, bei denen "wildes Design" eine wichtige Rolle spielen wird. Hinzu kommen mehrere nicht näher definitive Community-Aktivitäten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb von Die Sims 4 stattfinden sollen. Außerdem stellen die Entwickler mehrere Überraschungen in Aussicht, die innerhalb der nächsten drei Monate bei der Lebenssimulation auf dem Programm stehen.Letztes aktuelles Video: Musikvideo Be Sweet Simlish Japanese Breakfast